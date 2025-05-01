1 травня, 13:48
Росіяни – у**бки, якби не СБУ я б нічого вже не міг писати, – Стерненко
Волонтер на активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно замах. За його словами, він був врятований співробітниками СБУ.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Стерненка.
Дивіться також Готували вибухи під автівками депутатів: СБУ викрила агентів ФСБ
Що відомо про напад на Стерненка
Вдень 1 травня Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад. За його словами, він отримав поранення. Пізніше він додав, що загрози його життю немає.
Росіяни – у**бки. Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати,
– написав Стерненко.
Він додав, що співробітники Служби безпеки буквально врятували йому життя.