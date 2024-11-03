У мережі з'явилися нові супутникові знімки, які свідчать про те, що ворог розвів активне будівництво навколо Кримського мосту. Противник також зводить альтернативну споруду.

У серпні стало відомо, що росіяни будують ще один мостовий перехід біля Керченського мосту. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, навряд чи ця новобудова зможе виконувати такі самі функції, як і основний міст. На думку військового, перспектива розбудови цієї споруди є досі туманною, передає 24 Канал.

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Ворог хвилюється за свою "незаконну конструкцію"

Окрім побудови альтернативного переходу через Керченську протоку, окупанти сподіваються захистити свій Кримський міст від повітряних атак і надводних дронів.

Задля цього вони упродовж кількох місяців зводять оборонні споруди навколо мосту. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд.

У південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова також ведеться будівництво.

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До слова, біля Керченського мосту паралельно будується дорога на палях для швидкого пересування російських вогневих груп.