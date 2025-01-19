"Загубили" авіабомби: з російських літаків "нештатно" зійшли ФАБи

Російські літаки упустили дві авіабомби. Одна ФАБ "нештатно зійшла" у Курській області, а інша – на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Літаки упустили 2 авіабомби

У мережі повідомили, що російський літак упустив ФАБ на Курську область. Авіабомба впала у районі села Левшинка Льгівського району, пошкодивши дорогу. Інформація про постраждалих та руйнування не надходило.

Крім того, нині у мережі з'явилася інформація, що російський літак упустив авіабомбу на окуповане село в Запорізькій області. Це сталося 9 січня 2025 року.

Так, російська ФАБ упала в районі села Вишнівка у Запорізькій області. На щастя, авіабомба не вибухнула, але на місці її падіння утворилася вирва. Про постраждалих та руйнування у мережі не повідомляли.

У ЗМІ додають, що у 2024 році було щонайменше 165 випадків, коли російська авіація "губила" авіабомби на території Росії чи тимчасово окупованих територіях. До прикладу, 19 листопада 2024 року російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області. Авіабомба "нештатно зійшла" на школу у селі Биківка у Яковлівському міському окрузі. За даними джерел, бомба пробила дах.

Чи не найбільших руйнувань російська авіабомба, яка "нештатно зійшла", завдала 4 травня 2024 року. Тоді ФАБ-500 впав на місто Бєлгород. 7 людей постраждали, 31 домоволодіння та 10 автівок були пошкоджені.