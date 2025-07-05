Російський літак упустив авіабомбу на пам'ятник військовому льотчику в Запорізькій області

Росіяни продовжують атакувати Україну. Цього разу окупанти упустили авіабомбу на пам'ятник військовому льотчику в Запорізькій області.

На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про російську атаку на Запорізьку область

За даними російських телеграм-каналів, чергову авіабомбу ФАБ знайшли 26 червня на окупованих територіях. Вона впала в парку і пошкодила пам'ятник льотчику-солдату, який стояв там з дитиною.

Варто зауважити, що ФАБ не здетонував. Його вирішили не підривати на місці, тому що авіабомба впала поблизу житлових будинків.

До слова, Росія вже не вперше завдає ударів авіабомбами по Запорізькій області. Раніше росіяни атакували селище Степногірськ. Для цього окупанти використали керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.

Внаслідок цього сталося влучання по багатоповерхівці. Під завалами житлового будинку знайшли тіло 70-річної жінки.

Зауважимо, що росіяни невпинно обстрілюють Запорізьку область. Зокрема, протягом доби 28 червня вони завдали 395 ударів по 13 населених пунктах. Тоді до ОВА надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.