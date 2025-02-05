На Харківщині окупанти утворили новий плацдарм на правому березі Осколу, – DeepState

Російські війська на Харківщині створили ще один плацдарм на правому березі річки Оскіл. Там окупантам вдалося просунутися в районі населеного пункту Тополі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Зазначається, що росіяни вже неодноразово намагалися перетнути Оскіл – їхні спроби розпочалися з середини січня, а підготовку ворожі війська вели ще на початку минулого місяця.

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В DeepState розповіли про ситуацію на Харківщині

За попередньою інформацією, окупантам вдалося досягнути успіху в селі Тополі, але підрозділи Сил оборони відкинули противника. Через певний час росіяни здійснили повторну спробу, але в іншому місці – їм вдалося зайняти позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку. Аналітики зазначили, що мапа на цій місцевості змінилася.

Також російські війська намагалися утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями – однак безуспішно.

Там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх, тож це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник,

– додали в DeepState.

За словами аналітиків, наразі на Харківщині тривають стабілізаційні заходи.

Ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська,

– підсумували вони.

До слова, раніше стало відомо, що ЗСУ після активних боїв відкинули росіян з передових позицій біля одного з населених пунктів на Куп'янському напрямку. За даними розвідки, наразі командування російської армії намагається повернути втікачів на позиції.