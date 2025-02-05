На Харківщині окупанти утворили новий плацдарм на правому березі Осколу, – DeepState
- Російські війська створили новий плацдарм на правому березі річки Оскіл, просунувшись в районі села Тополі на Харківщині.
- Сили оборони відкинули противника, але росіяни знову зайняли позиції на міловій горі південніше населеного пункту.
Російські війська на Харківщині створили ще один плацдарм на правому березі річки Оскіл. Там окупантам вдалося просунутися в районі населеного пункту Тополі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Зазначається, що росіяни вже неодноразово намагалися перетнути Оскіл – їхні спроби розпочалися з середини січня, а підготовку ворожі війська вели ще на початку минулого місяця.
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В DeepState розповіли про ситуацію на Харківщині
За попередньою інформацією, окупантам вдалося досягнути успіху в селі Тополі, але підрозділи Сил оборони відкинули противника. Через певний час росіяни здійснили повторну спробу, але в іншому місці – їм вдалося зайняти позиції на міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку. Аналітики зазначили, що мапа на цій місцевості змінилася.
Також російські війська намагалися утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями – однак безуспішно.
Там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх, тож це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник,
– додали в DeepState.
За словами аналітиків, наразі на Харківщині тривають стабілізаційні заходи.
Ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська,
– підсумували вони.
До слова, раніше стало відомо, що ЗСУ після активних боїв відкинули росіян з передових позицій біля одного з населених пунктів на Куп'янському напрямку. За даними розвідки, наразі командування російської армії намагається повернути втікачів на позиції.