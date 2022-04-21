Росіяни вагонами вивозять українське зерно: це може призвести до голоду у світі

Російські загарбники викрадають зерно, яке зберігалося у сховищах на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Це може спричинити голод у світі.

Як повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, мешканці окупованого Криму повідомили про зростання кількості вагонів на півострові, де написано "зерно".

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Поїзди належать так званій "северо-кавказкой железной дороге" і прямують в напрямку Херсонської області.

Цинічно крадуть зерно

Денісова уточнила, що Херсонщина та Запоріжжя дають значну кількість зерна, тому там обладнано багато спеціальних сховищ. Очевидно, що росіяни просто хочуть вкрасти врожай. Нещодавно така ж ситуація сталася в Бердянську.

Рашисти хочуть повторити голодомор не тільки в Україні, а й спричинити голод у світі… Агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту, – написала Денісова.

Окрім цього, в окупованому Криму вже продають овочі, які росіяни вкрали з території Херсонської області.

Денісова наголошує, що викрадення продуктів харчування та зерна з окупованих земель порушує статтю 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Вона вже звернулася до спеціальної Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну, щоб там зафіксували ці злочини.

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