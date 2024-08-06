Потім їх розстріляли: полонений російський зек зізнався, що вони неодноразово ґвалтували жінок
Російські військові чинять звірства на окупованих територіях. Зокрема, один із них, колишній в'язень, зізнався, що разом із підрозділом ґвалтував жінку та її доньку у Донецькій області.
Російський окупант Рустам Гареєв, який потрапив у полон під Очеретиним, розповів про те, як вони поводились із цивільними в Авдіївці. Він та його підрозділ ґвалтували жінок та дітей.
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Потім їх розстрілювали
Російський військовий розповів, що у одному із підвалів Авдіївки вони знайшли 38-річну жінку та двох дітей 11 та 13 років. Їхній командир наказав заклеїти їм роти.
Ми скотчем заклеїли роти всім трьом і потім, починаючи з дорослої, почали насильницькі дії, які тривали приблизно 2 години. Потім ми поставили їх до стінки та розстріляли,
– сказав окупант.
Крім цього, він розповів ще кілька історій про їхню поведінку. Вони ще раз знаходили жінок у підвалі, ґвалтували їх, зокрема, й 10-річну дівчинку, та розстрілювали.