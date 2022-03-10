Росіяни вбили більше цивільних, ніж представників усіх силових структур, – Резніков
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
У Міноборони кажуть, що жертвами російського війська в Україні стали переважно цивільні люди. Їх вбили значно більше, аніж представників силових структур.
Про це у своєму зверненні повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що російські окупанти розпочали терористичну війну.
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Росіяни поводяться, як злочинці та боягузи
Вони поводяться як злочинці і боягузи, адже вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей.
Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі,
– наголосив Резніков.
Міністр наголосив, що Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Про жоден захист не мовиться, це – знищення
Окупанти не здатні воювати з українською армією
Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених,
– додав голова Міноборони.
Міністр запевнив, що списки учасників інтервенції та їх пособників вже є і ніхто не залишиться непокараним. Наразі для української влади пріоритетом є організація гуманітарних коридорів.
Дивіться звернення міністра Резнікова: