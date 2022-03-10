Росіяни вбили більше цивільних, ніж представників усіх силових структур, – Резніков

У Міноборони кажуть, що жертвами російського війська в Україні стали переважно цивільні люди. Їх вбили значно більше, аніж представників силових структур.

Про це у своєму зверненні повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що російські окупанти розпочали терористичну війну.

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Росіяни поводяться, як злочинці та боягузи

Вони поводяться як злочинці і боягузи, адже вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей.

Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі,

– наголосив Резніков.

Міністр наголосив, що Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Про жоден захист не мовиться, це – знищення

Окупанти не здатні воювати з українською армією

Вони не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених,

– додав голова Міноборони.

Міністр запевнив, що списки учасників інтервенції та їх пособників вже є і ніхто не залишиться непокараним. Наразі для української влади пріоритетом є організація гуманітарних коридорів.

Дивіться звернення міністра Резнікова:

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