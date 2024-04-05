Росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка: наслідки удару по Запоріжжю

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, якими є наслідки атаки по Запоріжжю. Слід сказати, що наразі в місті триває тривога, а очільник ОВА інформує про нові вибухи.

Про те, що росіяни атакують Запоріжжя, стало відомо близько 15:15. За кілька хвилин пролунали повторні вибухи.

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Федоров розповів про наслідки атаки по Запоріжжю

Росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка. За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені 6 людей,

– написав він.

Є і поранені, серед них діти. На жаль, постраждалих багато:

9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років – у стані середньої тяжкості.

55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані.

Усі вони перебувають у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

"Прошу всіх жителів Запоріжжя та району під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях! Бережіть себе", – звернувся до містян Федоров.

Раніше секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв написав, що, попередньо, шестеро людей дістали поранення внаслідок атаки. Також були пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток та заклад торгівлі.

Скільки вибухів було у Запоріжжі вдень 5 квітня

Близько третьої дня пролунало три вибухи. О 17:17 був ще один – тоді вже було оголошено тривогу по всій Україні через зліт МіГа. О 17:23 Іван Федоров повідомив про ще два вибухи в Запоріжжі.

На 17:52 в Україні досі триває масштабна повітряна тривога через зліт МіГа – уже півтори години. Деякі моніторингові канали писали, що в якийсь момент у повітрі перебували три літаки. Будьте в безпечному місці!