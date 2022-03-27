Росіяни вбили в Маріуполі викладачку журналістики Лілію Гумянову

27 березня 2022 , 11:06
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Через російських окупантів у Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова. Вона завідувала художнім відділом Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості.

Вона була з людьми до останньої миті. Саме Лілія Гумянова відкрила бомбосховище в маріупольському будинку творчості. Її не стало 19 березня.

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Я не вірю, Ліліє Миколаївно. Ви для мене герой, адже не кинули будинок творчості та людей, які шукали бомбосховище. Не кинули близьких людей до останньої миті. Це важкий біль. Світла пам'ять,
– розповіла учениця загиблої Олена Мельникова-Курганова.

Колеги Лілії Гумянової відзначають, що вона була з тих, хто залишався з людьми та рятував їх до останнього. Мала принципову патріотичну позицію.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким загиблої викладачки журналістики Лілії Гумянової.

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Автор: Оксана Княжик