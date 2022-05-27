Росіяни вбили вже 241 дитину: внаслідок обстрілу в Харкові загинув 5-місячний малюк
Джерело:Офіс генпрокурора
Жертвами російської агресії стала вже 241 дитина. Через ворожий обстріл у Харкові загинув 5-місячний малюк.
Загалом поранено вже 238 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 27 травня.
Читайте також Удар по Дніпропетровщині, ворог поновив наступ на Слов'янськ: основне за 93 день війни
Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 241 дитина загинула та понад 438 поранено,
– мовиться в повідомленні.
26 травня російські окупанти вкотре обстріляли Харків з артилерії. Загинуло 8 мирних жителів. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули одразу, а мати наразі перебуває в лікарні. Загалом росіяни поранили в Харкові 17 людей, черед них – 9-річна дівчинка.
25 травня внаслідок обстрілу ворогом селища Борівське Луганської області був поранений 15-річний хлопець.
Ці цифри не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях визначити кількість жертв дуже важко або навіть неможливо.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій області – 151;
- Київській – 116 та у Києві – 16;
- Харківській – 108;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 50;
- Херсонській – 49;
- Миколаївській – 45;
- Запорізькій – 28;
- Сумській – 17;
- Житомирській – 15;
Через постійні бомбардування та обстріли росіянами українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти, серед них – 180 зруйновані повністю.
Трагедія сім'ї у Харкові
26 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 5-річний малюк та його батько. За життя матері зараз борються лікарі, вона у важкому стані.
Коли почався обстріл, сім'я спокійно гуляла вулицями Харкова. Один зі снарядів раптово впав поблизу них. Вибухова хвиля була настільки сильною, що тіло 5-місячного малюка знайшли на даху під'їзду.Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за посиланням та за телефонами телефонів: +380961004438, +380683235856.
Дивіться також: важкі бої у Сєвєродонецьку: ситуація на Луганщині