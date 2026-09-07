7 вересня, 10:43
Оновлено - 11:09, 7 вересня
Росіяни вдарили дронами по автостоянці в Запоріжжі: є поранені, спалахнула пожежа
У понеділок, 7 вересня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті є поранені.
Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. Про це повідомив ексглава Запорізької ОДА Іван Федоров.
Які наслідки обстрілу?
Росія завдала удару БпЛА по автостоянці. У місті спалахнула пожежа.
Федоров зазначив, що поранень зазнали 2 осіб. Також країна-агресорка пошкодила автомобілі.
Нагадаємо, що також Росія атакувала Запоріжжя вечері 5 вересня. Тоді внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки та нежитлове приміщення. Тоді було відомо про 6 поранених.