Росіяни вдарили дронами по автостоянці в Запоріжжі: є поранені, спалахнула пожежа

У понеділок, 7 вересня, Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті є поранені.

Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. Про це повідомив ексглава Запорізької ОДА Іван Федоров.

Які наслідки обстрілу?

Росія завдала удару БпЛА по автостоянці. У місті спалахнула пожежа.

Федоров зазначив, що поранень зазнали 2 осіб. Також країна-агресорка пошкодила автомобілі.

Нагадаємо, що також Росія атакувала Запоріжжя вечері 5 вересня. Тоді внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки та нежитлове приміщення. Тоді було відомо про 6 поранених.