Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: пошкоджено будинки, є постраждалі

Ворог ввечері 5 вересня атакував Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та нежитлове приміщення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Іван Федоров.

Що відомо про атаку?

Росіяни здійснили масований наліт ударних безпілотників на Запоріжжя, через що в області тривалий час зберігався червоний рівень небезпеки.

Один із ворожих дронів влучив у нежитлове приміщення, внаслідок чого зафіксували задимлення. Також російські безпілотники атакували житлові будинки, де виникли пожежі.

Ворог атакував Запоріжжя: дивіться відео

Крім того, ворог поцілив в адміністративну будівлю в одному з районів Запоріжжя. На різних локаціях унаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Місцевих жителів закликають залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ворог атакував Чугуїв на Харківщині ударним безпілотником, поціливши у приватний житловий будинок. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей – 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

Ще одна жінка зазнала важких травм і була госпіталізована. Також гостру реакцію на стрес пережили 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Внаслідок прямого влучання приватний будинок був повністю зруйнований, а поруч пошкоджено гаражі та три цивільні автомобілі. Крім того, у багатоповерхівці вибило вікна. На місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники, які проводять обхід території та ліквідовують наслідки атаки.