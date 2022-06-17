Росіяни вдарили з Мі-8 по позиціях ЗСУ: хотіли відбити Миколаївку, але отримали відсіч

Російські загарбники станом на ранок 17 червня активних бойових дій не проводили, але намагалися відбити славнозвісну Миколаївку.

За даними Оперативного командування "Південь", росіяни атакували з повітря. Одразу 3 російських Мі-8 завдали удар по наших позиціях.

Важливо ЗСУ відбили штурм біля Золотого, ракетний удар по Миколаєву: основне за 114 день війни

Не маючи успіху, ухиляючись від нашої зброї, гелікоптери ретирувалися. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

Головне про ситуацію на Півдні

Росіяни зранку 17 червня з "Урагану" обстріляли передмістя Миколаєва. Руйнувань та втрат серед місцевого населення немає.

Натомість наша авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню противника в:

Херсонському,

Каховському,

Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ завдали удару по пункту управління та скупченню ворожої техніки в районі Нової Каховки. Загальні втрати ворога за добу складають:

72 окупанти,

1 самохідна гаубиця "Мста-С",

2 – "Мста-Б",

1 мінометний комплекс "Сані",

5 одиниць броньованої техніки,

2 склади з боєприпасами та 1 із запасами пального.

Ворожі сили в Чорному морі – без змін. Продовжують тримати напоготові 20 крилатих ракет, і 3 великих десантних кораблі.

На Одещині знов ворог розганяє інформаційні повідомлення про захоплення шкіл підрозділами бойовиків. Таким чином ворог простягає свої пропагандистські щупальця до свідомості громадян, намагаючись спекулювати на почуттях вразливості, а заодно й намагається наперед виправдати свої імовірні прорахунки у влучаннях застарілих ракет,

– додали в командуванні "Південь".