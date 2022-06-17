Росіяни вдарили з Мі-8 по позиціях ЗСУ: хотіли відбити Миколаївку, але отримали відсіч
Російські загарбники станом на ранок 17 червня активних бойових дій не проводили, але намагалися відбити славнозвісну Миколаївку.
За даними Оперативного командування "Південь", росіяни атакували з повітря. Одразу 3 російських Мі-8 завдали удар по наших позиціях.
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Не маючи успіху, ухиляючись від нашої зброї, гелікоптери ретирувалися. На щастя, втрат серед українських захисників немає.
Головне про ситуацію на Півдні
Росіяни зранку 17 червня з "Урагану" обстріляли передмістя Миколаєва. Руйнувань та втрат серед місцевого населення немає.
Натомість наша авіація тричі вдарила гелікоптерами й літаками по скупченню противника в:
- Херсонському,
- Каховському,
- Бериславському районах Херсонщини.
ЗСУ завдали удару по пункту управління та скупченню ворожої техніки в районі Нової Каховки. Загальні втрати ворога за добу складають:
- 72 окупанти,
- 1 самохідна гаубиця "Мста-С",
- 2 – "Мста-Б",
- 1 мінометний комплекс "Сані",
- 5 одиниць броньованої техніки,
- 2 склади з боєприпасами та 1 із запасами пального.
Ворожі сили в Чорному морі – без змін. Продовжують тримати напоготові 20 крилатих ракет, і 3 великих десантних кораблі.
На Одещині знов ворог розганяє інформаційні повідомлення про захоплення шкіл підрозділами бойовиків. Таким чином ворог простягає свої пропагандистські щупальця до свідомості громадян, намагаючись спекулювати на почуттях вразливості, а заодно й намагається наперед виправдати свої імовірні прорахунки у влучаннях застарілих ракет,
– додали в командуванні "Південь".