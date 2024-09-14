Росіяни з дронів обстріляли цивільні автобуси у Херсоні
Джерело:Роман Мрочко
Окупанти навмисно обстрілюють громадський транспорт у Херсоні. Ворог дронами атакував автобуси у місті. Відомо про постраждалого.
Вранці голова Херсонської МВА повідомив, що в Антонівці під ворожий обстріл потрапив 47-річний чоловік та отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.
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Росіяни атакували громадський транспорт
Пізніше місцева влада уточнила, що 47-річний поранений – водій автобуса, який працював на маршруті N5.
Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси,
– заявив Мрочко.
Через підвищену активність російських дронів знову скорочено автобусні маршрути N5, 17, 38. Кінцева зупинка – площа Чорновола. У МВА порадили зважити на це при плануванні переміщень містом. Про відновлення маршрутів буде повідомлено додатково.
До слова, окупанти вдарили по підприємству на Запоріжжі, загинули троє людей.