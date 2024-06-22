Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Львівщині, виникла пожежа

Під час комбінованої атаки росіяни атакували Львівську область. Війська Росії вдарили по енергетичному об'єкту.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

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Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині

Як розповів Козицький, унаслідок атаки росіян виникла пожежа. За його словами, на місці обстрілу вже працюють вогнеборці.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом,

– повідомив очільник Львівської ОВА.

Росіяни атакували Захід України

У ніч з 21 на 22 червня російські військові завдали комбінованого удару по Україну. Для атаки ворог використав крилаті ракети повітряного базування Х-101, а також дрони-камікадзе типу "Шахед".

Окупанти спрямували більшість повітряних цілей по Заходу України. Так, протягом ночі звуки вибухів чули в Івано-Франківській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Крім того, Росія атакувала Луцьк.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків інформував про роботу ППО в області. Як інформує Суспільне, за попередньою інформацією, звуки вибухів, які було чути в Хмельницькій області, також спричинені роботою сил ППО.