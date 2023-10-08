Ряди могил: фотограф показав, як виглядає цвинтар у Грозі сьогодні

Росія 5 жовтня завдала терористичний удар по селу Гроза. Його жертвами стали понад 50 людей. Фотограф Ян Доброносов показав, як виглядає цвинтар у селі 8 жовтня.

На опублікованих світлинах видно ряди могил. Там поховають місцевих жителів, яких вбили російські окупанти. Вибух у кафе пролунав, як тільки люди зайшли та сіли за поминальний стіл. Україна вже знає, звідки окупанти запустили ракету.

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Кладовище в селище "Гроза" сьогодні,

– наголосив Доброносов.

У Грозі поховали подружжя

У селі Гроза попрощалися з Миколою та Тетяною Андросовичами. Подружжя загинуло внаслідок терористичного удару по кафе, де відбувалися поминки за військовим. Щоб провести батьків в останню путь, приїхала донька Катерина.

Вона така весела була, душа компанії. Я впевнена, вони залишилися там душею компанії. Я з мамою вранці говорила, вона говорила: "Я всі новини дізнаюся і прийду тобі розповім". Бачите, не передзвонила. Мені вже інші подзвонили, сказали, що трапилося лихо,

– розповіла дівчина.

Друзі подружжя також прийшли, аби попрощатися з Миколою та Тетяною. Згадують, що вони пережили окупацію, а загинули від російської ракети.

Гроза готується до масового похорону. Там розчистили хащі біля місцевого цвинтаря.