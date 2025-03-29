Росіяни вдарили по харківському військовому госпіталю, є постраждалі, – Генштаб

Увечері 29 березня Росія обстріляла Харків "Шахедами". Як стало відомо, вдарили по шпиталю, де лікувалися військові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що відомо про удар по військовому госпіталю в Харкові

Попередньо відомо про постраждалих серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Увечері, 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки,

– сказано в дописі.

У Генштабі однозначно заявили, що така атака – воєнний злочин. А ці злочини, як відомо, не мають терміну давності. Україна передасть відповідні докази органам міжнародного кримінального правосуддя.

"Факт умисного, прицільного обстрілу армією Росії української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну", – підсумували в Генштабі.

Міська влада Харкова повідомила, що влучання є за шістьма адресами.

Наслідки обстрілу Харкова 29 березня

Моніторингові канали писали, що на Харків летять близько 6 "Шахедів". Потім у місті пролунало близько 6 вибухів – спершу три до 21-ї години, а пізніше ще декілька о пів на десяту.

На 22:50 відомо про одного загиблого та 19 постраждалих. Одна людина перебуває під завалами на місці одного з прильотів. Рятувальна операція триває.

Влучання зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах.

"Пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, палають приватні автомобілі і гаражі", – інформує Олег Синєгубов.

Мовилося і про влучання у торговий центр – принаймні, про це написав Ігор Терехов.

Повітряні сили пишуть, що час від часу в повітряний простір України на Сумщині заходять нові "Шахеди". У тому числі ворожі дрони кружляють над Харковом.

О 23:16 Ігор Терехов попередив, що над містом ударний безпілотник.