росіяни вдарили по Кропивницькому ракетами "Калібр": кількість поранених зросла

Окупанти 28 липня атакували Кропивницький ракетами типу "Калібр". Кількість поранених зросла до 26.

Один травмований перебуває в тяжкому стані, ще один – відмовився від госпіталізації, розповів глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Раніше повідомляли про 25 постраждалих.

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Атака по Кропивницькому: що відомо

росіяни обстріляли місто о 12:22. Повітряну тривогу оголосили о 12:20.

Жителі Кропивницького розповіли, що чули 3 або ж 4 вибухи та бачили дим з різних районів міста. Влада підтвердила удар – на місце влучання одразу прибули правоохоронці, рятувальники та лікарі.

Райкович спочатку повідомляв, що 25 людей зазнали поранення: 12 військових та 13 цивільних наразі в лікарні. Їхньому життю нічого не загрожувало.

Попередній удар

Окупанти атакували Кропивницький і 23 липня. Вони обстріляли 2 об'єкти інфраструктури вісьмома ракетами "Калібр" та 5 ракетами X-22.

Тоді загинув військовий та 2 охоронці трансформаторної підстанції.

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Під час повітряної тривоги обов'язково слід йти в укриття або ж застосовувати правило двох стін. В жодному разі не можна публікувати в мережі фото чи відео "прильотів".