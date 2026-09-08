Росіяни вдарили по найбільшому у Європі промтоварному ринку "7-й кілометр" біля Одеси

У ніч проти 8 вересня росіяни завдали удару по промтоварному ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені торгівельні павільйони та є постраждалий.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер. Що відомо про атаку на ринок? У ніч проти 8 вересня російські військові атакували найбільший промтоварний ринок Одеси "7-й кілометр". Внаслідок ворожого удару були пошкоджені торгівельні павільйони на території ринку. Росіяни пошкодили "7-й кілометр" під Одесою: дивіться відео Також постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості, медики надають йому необхідну допомогу. Наразі інформації про інших постраждалих немає. Атакували найбільший промтоварний ринок: дивіться відео Точні масштаби руйнувань і суму збитків встановлюють.