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8 вересня, 08:50
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Росіяни вдарили по найбільшому у Європі промтоварному ринку "7-й кілометр" біля Одеси

Вероніка Соцкова

У ніч проти 8 вересня росіяни завдали удару по промтоварному ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені торгівельні павільйони та є постраждалий.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на ринок?

У ніч проти 8 вересня російські військові атакували найбільший промтоварний ринок Одеси "7-й кілометр". Внаслідок ворожого удару були пошкоджені торгівельні павільйони на території ринку. 

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Також постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості, медики надають йому необхідну допомогу. Наразі інформації про інших постраждалих немає. 

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Точні масштаби руйнувань і суму збитків встановлюють. 

 

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