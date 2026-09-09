Близько 10:00 ворог завдав удар "Шахедом" по залізничній станції поряд з селом Іскра. Про це повідомили в Ізюмській МВА.

Що відомо про атаку на потяг?

Дрон поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків – Ізюм", внаслідок чого виникла пожежа.

Наразі відомо про 6 постраждалих.

На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється,

– зазначили в МВА.

Нагадаємо, що Росія активізувала "полювання" за пасажирськими потягами в Україні. Лиша за вчора ворог уразив три поїзди.

Так, вранці росіяни двічі прицільно вдарили "Шахедами" по пасажирському потягу "Київ – Суми", який перевозив 90 людей. Залізничники вчасно зупинили потяг, а пасажирів та екіпаж евакуювали. Ніхто не постраждав.