Росіяни вдарили по центру Чернігова
27 лютого 2022 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:Олександр Ломако
Окупанти з Росії вдарили по центру Чернігова. Ймовірно хотіли потрапити в міськраду.
Про це сказав секретар міськради Олександр Ломако.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
"Ворог завдав удару по Чернігівській міській раді. Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою 9-ти поверхівкою по Магістратській. Це атака на мирне населення міста", – заявив Олександр Ломако.
Удар по Чернігову / Фото Love Chernihiv