Росіяни вдарили по центру Чернігова

27 лютого 2022 , 15:17
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Джерело:

Олександр Ломако

Окупанти з Росії вдарили по центру Чернігова. Ймовірно хотіли потрапити в міськраду.

Про це сказав секретар міськради Олександр Ломако. 

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"Ворог завдав удару по Чернігівській міській раді. Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою 9-ти поверхівкою по Магістратській. Це атака на мирне населення міста", – заявив Олександр Ломако.


Удар по Чернігову / Фото Love Chernihiv

Автор: Юлія Гілей