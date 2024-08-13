Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Бахмача на Чернігівщині

Російські військові атакували Чернігівську область у ніч на 13 серпня. Під ударом агресора цивільна інфраструктура.

Ворожу атаку вже підтвердив голова Чернігівської ОВА. Що відомо, передає 24 Канал.

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Атака на Бахмач 13 серпня

Знов ворог б'є по цивільній інфраструктурі області. Бахмач. Росія – терорист,

– написав В'ячеслав Чаус о 00:02.

Зауважимо, що тривогу на території Чернігівської області оголосили близько 22:48. Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних безпілотників.

Станом на 00:17 тривога на Чернігівщині триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укриттях.

До речі, загалом Повітряні сили повідомили про одразу декілька груп ударних дронів агресора, які зафіксували в декількох областях України.

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