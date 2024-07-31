На Харківщині вогнеборця викликали після удару гасити власний дім: там загинула його дружина

Росіяни у середу, 31 липня, обстріляли Харківщину КАБами, унаслідок чого там загинула жінка. Жертвою Росії виявилася дружина вогнеборця, якого викликали гасити власний дім.

Росія здійснила черговий злочин у селищі Великий Бурлук на Куп'янщині. Від удару також постраждав 10-річний син подружжя.

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Жінка працювала диспетчеркою Харківської філії "Газмережі"

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар росіяни здійснили приблизно о 10:10.

Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка,

– написав він.

Загиблою була 37-річна Інна Замєсова. Вона працювала диспетчеркою Харківської філії "Газмережі".

"Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. Інна Замєсова та її чоловік обидва працювали у службах екстреного реагування і для багатьох були янголами-охоронцями. Інна координувала виїзди аварійної бригади за викликами мешканців громади, чоловік – працівник ДСНС. Робота обох була націлена на збереження життя і допомогу людям у складних ситуаціях", – написали у філії.

10-річний хлопчик перебував у момент влучання разом із мамою в будинку. Начальник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що дитина перебуває у стані середньої тяжкості.

ДСНС опублікувала відео, де рятувальник стоїть на колінах на згарищі своєї домівки та оплакує тіло дружини.

Найстрашніше для рятувальників – їхати на виклик у власний дім… На жаль, це спіткало вогнеборця ДСНС Харківщини: чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі власного дому,

– написали у пресслужбі ДСНС.

Росія здійснила черговий злочин на Харківщині: дивіться відео