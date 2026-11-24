У Дніпрі 24 листопада пролунав звук вибуху. Після цього жителі деяких районів повідомили про зникнення електроенергії.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

У соцмережах повідомляли про влучання у залізничний вокзал. Крім того, за повідомленнями місцевих жителів, у деяких районах міста зникло світло.

На місці влучання у багатоповерхівку, яке сталося вдень, вже працюють волонтери та комунальні служби. Вони допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки атаки.

Міський голова Борис Філатов повідомляв, що там також планують розгорнути намет, де люди зможуть зігрітися.

Комунальники надають OSB-плити та інші матеріали для тимчасового закриття вікон мешканцям, чиї оселі постраждали. Правоохоронці документують факт пошкоджень. Також постраждалим надається психологічна підтримка та консультації у сфері захисту.

Водночас у Криворізькому районі оголосили повітряну тривогу червоного рівня.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, окупанти 24 листопада атакували Сарненський район Рівненської області. Ціллю ворога стало цивільне підприємство, в одному з його приміщень після удару спалахнула пожежа.

На місце події прибули рятувальники та інші відповідні служби. Вони працюють над ліквідацією пожежі та наслідків російської атаки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Масштаби пошкоджень підприємства наразі уточнюють.