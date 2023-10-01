Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою: лунають вибухи

Окупанти в ніч проти 1 жовтня атакували балістикою також Запоріжжя. Відомо про те, що там лунають вибухи.

Ворог цієї ночі вирішив атакувати балістикою не лише Харків, а й Запоріжжя. Після 1 ночі в області пролунала повітряна тривога, а невдовзі мешканці чули вибухи.

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Росіяни атакували Запоріжжя

Ракетами С-300 били і по Харкову

Повітряні сили попереджають про можливе застосування балістичного озброєння. Актуальна ця інформація для мешканців Донецької, Запорізької та Харківської областей.Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко написав: "Балістика! Запоріжжя – в укриття!"ЗМІ почали писати про вибухи у Запоріжжі. Їх нарахували кілька.Моніторингові канали написали, що попередньо по Запоріжжю російські військові могли бити ракетами типу С-300.У Харківській області оголосили повітряну тривогу. У мешканців були лічені секунди, щоб перебратися до укриттів. Адже дуже скоро стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи.Повітряні сили зазначали, що у Харківській області – ракетна небезпека. Власне, тоді ж стало відомо, що у Харкові пролунав перший вибух.Міський голова Ігор Терехов написав: "Місто під ракетним ударом – у Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи"."Суспільне" повідомило, що у Харкові пролунав третій вибух.

Додамо, що ввечері з мису Чауда російські військові запустили дрони-камікадзе "Шахед". Відомо, що вони залітали на підконтрольну Україні територію з Чорного моря. Вибухи лунали на Одещині, а також в інших регіонах. Відомо, що по баражуючих боєприпасах працювала ППО. Будьте обережними та не покидайте укриттів у тих областях, де все ще оголошена повітряна тривога. Також пам'ятайте, що не варто стояти біля вікон і категорично заборонено фільмувати роботу ППО. Будьте обережними та відповідальними.