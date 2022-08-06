ЗСУ збили ракету С-300 у Запорізькій області

росіяни не припиняють шалених обстрілів мирних українських міст. Для атак ворог використовує навіть ту зброю, яка створена для абсолютно інших завдань.

російські окупанти продовжують ракетний та артилерійський терор мирного українського населення та спроби пошкодити критичну цивільну інфраструктуру. Нашим героям вдаться ламати плани ворога та знищувати його снаряди до того, як вони досягнуть цілі.

Над Запоріжжям збили ворожу С-300

Герої 128 батальйону повідомили про те, що нічна атака ворога по Запоріжжю була не такою вдалою, як вони мріяли. Воїнам ЗСУ вдалося збити ракету російських окупантів, яку вони запустили з комплексу С-300.

Зазначимо, що С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, який не призначений для ураження наземних цілей.

Війна росії з Україною: останні новини

Мерія Енергодара повідомила, що на території ЗАЕС знову лунають вибухи. Російські окупанти можуть спричинити некеровану ядерну катастрофу.

російські окупанти здійснили спроби наступальних дій одразу на кількох напрямках. Наші героїчні ЗСУ відбили всі атаки окупантів та завдали їм нових втрат.

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