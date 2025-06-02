Росія знову б'є по рятувальниках: під ударом опинились працівники ДСНС на Запоріжжі
- 2 червня російські війська обстріляли Степногірську громаду в Запорізькій області, поранень зазнали четверо співробітників ДСНС.
- Під час евакуації поранених російські війська повторно відкрили вогонь, під обстріл потрапили дві пожежні машини.
У понеділок, 2 червня, російські війська обстріляли Степногірську громаду в Запорізькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо співробітників ДСНС.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Внаслідок атаки постраждали рятувальники
У ДСНС повідомили, що росіяни здійснили черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що йдеться про Степногірську громаду. Там внаслідок прямого влучання FPV-дронів серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.
Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження – їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога,
– написали в ДСНС.
За словами Івана Федорова, стан 48-річного рятувальника, який зазнав поранень, лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 і 50 років наразі перебувають у стані середньої тяжкості.
Під час евакуації поранених до стабілізаційного пункту російські війська відкрили повторний вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили травмованих разом з усім особовим складом частини.
Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках – людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним!
– наголосили в ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки знову постраждали рятувальники / Фото: ДСНС Запоріжжя
До слова, вночі 2 червня російська армія також обстріляла підрозділ ДСНС у Нікополі. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно завдали удару, травмувавши водія "швидкої".