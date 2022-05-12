Росіяни вдарили ракетою по території Харківського аеропорту: прокуратура розслідує справу

12 травня близько о 10 годині російська ракета влучила по Харківському аеропорту. Місцева прокуратура вже розслідує цю справу.

Представники Харківської обласної прокуратури вже почали розслідування щодо цього обстрілу. Росіян підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

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Правоохоронці прибули на місце подій

Співробітники СБУ в Харківській області та поліцейські вже оглянули місце, де впала ракета. Усі факти злочину задокументували. Досудове розслідування триває.

За даними слідства, 12 травня 2022 року близько 10 години російські військові здійснили ракетний удар, у результаті якого трапився вибух на території Харківського аеропорту, – йдеться у дописі.

Наслідки обстрілу Харківського аеропорту

Окупанти обстріляли Харківський аеропорт / Фото Харківська обласна прокуратура

Ситуація на Харківщині: важливі новини

Вночі 12 квітня російські окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню по Малій Данилівці. Під ранок був ракетний обстріл Дергачів. Одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.

Збройні Сили України проводять контрнаступ на Харківщині. Зараз окупанти намагаються перегрупуватися, щоб українські військові не вийшли до державного кордону. Також росіяни обстрілюють позиції ЗСУ на півночі від Харкова.

Ситуація в Харкові дещо покращилася, адже Збройні Сили відігнали окупантів на такі відстані, що вони не можуть обстрілювати місто з артилерії. Люди починають потрошки повертатися. У місті навіть зафіксували затори. Але в будь-якому випадку не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Як тільки звучить сирена, одразу біжіть в укриття. Це може врятувати вам життя.

Ще 10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники потроху відтісняють окупантів від Харкова. Це хороші новини, але розслаблятися не потрібно.

"Але хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, – не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги", – наголосив Зеленський.

Українські військові роблять все можливе, щоб назавжди вигнати російських загарбників.

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