Росіяни вдруге за чотири дні вдарили по заводу "Дарниці" в Києві

Росія вранці 26 вересня знову завдала удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії "Дарниця" у Києві. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у компанії.

Що відомо про атаку?

Російські війська вранці 26 вересня знову атакували виробничі потужності фармацевтичної компанії "Дарниця" у Києві. У компанії підтвердили факт удару та наголосили, що постраждалих немає.

Представники підприємства попросили українців не публікувати фото та відео з місця атаки.

Просимо, як і минулого разу, про інформаційну тишу. Не публікуйте фото й відео, не описуйте місця та наслідки удару, не додавайте деталей у коментарях,

– йдеться у повідомленні компанії.

У "Дарниці" пояснили, що така інформація може допомогти російським військовим оцінити результати атаки.

Це вже не перша атака Росії на виробничі потужності фармацевтичної компанії. 23 вересня "Дарниця" також повідомляла про удар по підприємству в Києві та просила не розголошувати деталі щодо пошкоджень. Директорка ради директорів Катерина Загорій зазначила, що коментувати деталі пошкоджень внаслідок російського удару поки не буде з питань безпеки.

Втім, представниця фармкомпанії повідомила, що загиблих серед працівників заводу немає.

Раніше виробничі потужності компанії також зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки на Київ у червні. Тоді в "Дарниці" повідомляли, що серед працівників не було загиблих чи травмованих.