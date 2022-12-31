Окупанти наступають біля Лимана та Бахмута, закриття міст на Херсонщині: головне з Генштабу

Російські військові не припиняють наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямках. Також ворог здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

У Генштабі нагадали, що росіяни 31 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Повідомляється, що було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території Росії.

До теми Контрнаступ ЗСУ на Донбасі, ситуація біля Кремінної: карта бойових дій станом на 31 грудня

Ворог намагався виявити позиції української ППО

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

У Білорусі не фіксують загрози наступу

У Генштабі інформують, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Російські військові на Сіверському та Слобожанському напрямках вели артилерійські та мінометні обстріли. Також окупанти вели обстріли на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Запорізькому напрямку росіяни здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

На Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон.

Окупанти закрили міста на Херсонщині

Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території.

Так, з 31 грудня 2022 року до 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

Крім того, в Генштабі повідомили, що з метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території Росії.

ЗСУ відпрацювали по окупантах

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників.