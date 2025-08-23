Росіяни продовжують вести активні дії на кількох напрямках фронти. Однак при цьому вони зазнають величезних втрат. Водночас потенціалу підтримувати таку інтенсивність бойових дій ворогу вистачить не надовго.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, наголосивши, коли темп атакувальних дій, який тримали росіяни влітку, значно знизиться. Зазначимо, що українські сили завдають ворогу щодня величезної шкоди. Навіть Володимир Путін визнав, що як тільки окупанти "відстають на кілька тижнів", їхні "втрати різко зростають або динаміка просування падає".

До теми Росіяни прорвались під Добропіллям – захисники зупинили їх: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому росіяни інтенсивно ведуть бойові дії влітку?

Трегубов підкреслив, що росіяни триматимуть такий темп бойових дій до осені.

Проте питання у тому, до якого місяця осені. Імовірніше, приблизно до жовтня. Далі почнуться проблеми навіть не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм буде трохи не так зручно підтримувати ту інтенсивність, що вони мають зараз,

– наголосив він.

Речник ОСУВ "Дніпро" пояснив, що росіяни приблизно з середини червня дуже активно діють, попри великі втрати.

Можливо, вони гнали під певні міжнародні домовленості. Російські генерали, імовірно, щось пообіцяли політичному керівництву і намагаються дуже активно це виконати у власних інтересах,

– сказав Віктор Трегубов.

Однак, за його словами, якщо вони щось наобіцяли, то скоріш за все, що їм такого "щастя" не буде.

Які втрати зазнає ворог від українських сил?