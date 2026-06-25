Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Росіяни атакували автостоянку в Запоріжжі: палають вантажівки
25 червня, 11:16
1
Оновлено - 11:32, 25 червня

Росіяни атакували автостоянку в Запоріжжі: палають вантажівки

Діана Подзігун

Вдень 25 червня ворожі війська вдруге атакували Запоріжжя. Під ударом – автостоянка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Росія атакувала АЗС у Запоріжжі та Сумах: спалахнули пожежі, є постраждалі 

Близько 11 години ранку 25 червня росіяни випустили на Запоріжжя ракети та безпілотники. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ. 

Згодом у місті прогриміли вибухи. Федоров повідомив, що окупанти поцілили по автостоянці. 

Внаслідок удару спалахнули пожежі – горять вантажівки. 

За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає. 


Ворог атакував автостоянку в Запоріжжі / Фото ОВА

Нагадаємо, вранці 25 червня ворог вже атакував Запоріжжя, зокрема автозаправну станцію.  

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Запорізька область
Ракетні обстріли Атака дронами-камікадзе