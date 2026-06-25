25 червня, 11:16
Оновлено - 11:32, 25 червня
Росіяни атакували автостоянку в Запоріжжі: палають вантажівки
Вдень 25 червня ворожі війська вдруге атакували Запоріжжя. Під ударом – автостоянка.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Близько 11 години ранку 25 червня росіяни випустили на Запоріжжя ракети та безпілотники. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ.
Згодом у місті прогриміли вибухи. Федоров повідомив, що окупанти поцілили по автостоянці.
Внаслідок удару спалахнули пожежі – горять вантажівки.
За попередніми даними місцевої влади, постраждалих немає.
Ворог атакував автостоянку в Запоріжжі / Фото ОВА
Нагадаємо, вранці 25 червня ворог вже атакував Запоріжжя, зокрема автозаправну станцію.