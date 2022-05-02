Росіяни вгатили по Лиману: загинула подружня пара, 3 людей зазнали поранення

Російські окупанти вдарили по Лиману на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинула подружня пара, ще 3 людей отримали поранення.

За добу 1 травня російські окупанти обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Про це повідомили в ООС 2 травня.

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Унаслідок чергового варварського обстрілу українського міста Лиман Краматорського району загинула сімейна пара, ще три особи зазнали поранень різного ступеня тяжкості,

– мовиться в повідомленні.

Російські загарбники також влучили в зерносховище в Лимані. А в Маяках обстріляли птахофабрику. Також окупанти пошкодили продовольчі магазини, гаражі, будівлю пожежно-рятувальної частини; зруйнували лінії електропередач, залізничний переїзд станції Знаменка та інші цивільні об'єкти.

У Володимирівці та Великій Новосілці із мінно-вибуховими травмами, опіками та іншими пораненнями госпіталізували 7 мирних жителів.

За минулу добу рятувальники здійснили 24 виїзди. Надзвичайники загасили 8 пожеж, що виникли після ворожих обстрілів як в Донецькій, так і в Луганській областях.

Дивом врятувалася сім'я на Донеччині

1 травня ворог гатив із реактивної артилерії по селу Майдан. Російський снаряд влучив у будинок багатодітної сім'ї.

39-річна жінка та троє її дітей віком від 7 до 15 років дивом вижили. Правоохоронці під час огляду будинку виявили у даху снаряд, який не здетонував. Також біля будівлі помітили касетні снаряди. Вибухівки знешкодили.

Згодом сім'ю на авто евакуювали до Слов'янська. Потім стало відомо, що звідти вони виїхали до іншого регіону України. Їм допомогли поліцейські Черкаської громади.

Ситуація на Луганщині

За добу 1 травня російські окупанти обстріляли:

Лисичанськ;

Рубіжне;

Гірське;

Новодружеськ.

"Внаслідок російських артилерійських обстрілів пошкоджена гімназія в Лисичанську і 2 дитячі оздоровчі заклади Донеччини – "Берізка" (Святогірськ) та "Орлятко" (Брусівка)", – повідомляють в ООС.

За минулу добу евакуювали з Лисичанська 26 людей. Із населених пунктів Донеччини жителів не вивозили, тому що російські окупанти не припинили обстріли навіть тимчасово.

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