Росіяни від імені Кличка спілкувалися з мерами Берліна та Мадрида

Окупанти активно працюють й на інформаційному фронті. Вони хочуть підірвати довіру Заходу до України.

Про це 25 червня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що вчора від його імені шахраї спілкувалися з мерами європейських столиць.

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"Друзі! Ворог не вгамовується і веде війну по всіх фронтах – зокрема, з дезінформації, з дискредитації українських політиків. Щоб розсварити з європейськими партнерами, щоб Україні не допомагали", – написав Кличко.