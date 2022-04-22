Росіяни від ранку гатять "Градами" по "Азовсталі", попри проголошений зелений коридор

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь", де перебуває понад 1 000 цивільних. Ворог гатить по заводу з "Градів".

При цьому загарбники пропонують мирним жителям міста зелений коридор. Про це повідомив радник очільника Маріупольської міської ради Петро Андрющенко у соцмережах 22 квітня.

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Росіяни з ранку почали обстріл території "Азовсталі" з реактивної системи залпового вогню "Град",

– зазначив він.

"Звісно, пропаганда обирає шлях замовчування перебування понад 1 000 цивільних, яких в першу чергу обстрілюють. І все це з самофіксацією власних злочинів", – продовжив посадовець.

Водночас Петро Андрющенко слушно підкреслив, що "зелений коридор росіян – це коридор смерті".

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Маріуполь перебуває у блокаді вже понад 50 днів. Росіяни намагаються всіма способами захопити його. Однак місто тримається завдяки українським воїнам, які весь цей час безжально знищують ворога.