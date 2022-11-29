50 тисяч квартир перетворилися у попіл: росіяни почали "видаляти" будинки на картах Маріуполя

Російські окупанти фактично стирають міста й села України з лиця землі. Щоб приховати свої злочини, ворог вже почав "видаляти" будинки Маріуполя на картах.

Моторошні новини повідомив Дмитро Лубінець – уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Як приклад, він навів історію будинку, розташованого за адресою: вулиця Азовстальська, 33.

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Росіяни почали видаляти будинки на картах. Ось приклад, як російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності – його видалили, він перестав існувати,

– заявив Лубінець.

Він додав, що окупанти планують знести ще приблизно тисячу будинків.

Щоб приховати наслідки своїх звірств, росіяни зносять будинки в історичній частині Маріуполя. Ворог перетворює історію міста на непотріб, який згодом викинуть.

Дах над головою втратили люди з понад 50 тисяч квартир. Тим часом наближається зима.

Лубінець додав, що у Маріуполі Росія порушила всі норми гуманітарного права. Як би окупанти не намагалися приховати сліди своїх звірств, у них нічого не вийде.

Як у школах Маріуполя відбувається "навчання"

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що школи у тимчасово окупованому місті й надалі залишаються "під охороною" російських загарбників. Окупанти постійно переглядають особисті речі учнів.

Навчальний процес ворог перетворює у шабаш. Щодня діти та вчителі починають навчання із прослуховування гімну Росії та гімну квазіреспублік.

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