Рухаються двійками, – в "Азові" розкрили, як намагаються діяти росіяни на Донеччині

В Донецькій області, зокрема на Добропільському, Покровсько-Мирноградському напрямках, ворог накопичує сили й засоби, пробує інтенсивніше рухатися вперед. Механізовані штурми противник не проводить через їх неефективність.

Про це в етері 24 Каналу розповів головний сержант 12 бригади "Азов" НГУ Ігор Шелепйонок із позивним "Мактавіш", пояснивши, що за допомогою ударних дронів українські військові знищують ворожі сили ще на підходах, тож вони не мають змоги дійти до переднього краю.

Незмінна тактика Росії – малі піхотні групи

Зі слів головного сержанта, росіяни зможуть використати свою техніку в разі погіршення погоди, якщо будуть дощі, адже тоді дрони працюватимуть в обмеженому режимі. Однак за сприятливих погодних умов у весняно-літній період ворог навряд чи виводитиме її на поле бою, боючись ударів українських безпілотників.

Тому вони рухаються поодинокими бійцями або двійками, максимум – трійками. Намагаються інфільтруватися в наші ряди. Як наслідок, вони виявляються і знищуються. Ми над цим працюємо,

– запевнив Шелепйонок.

До відома! Речник 66 ОМБр Василь Денисюк розповів, що російські війська на Донеччині, зокрема на Лиманському напрямку, також вдаються до методу просування малими піхотними групами, але додав, що для здійснення логістики там ворог використовує умовних "віслюків". Так українські оборонці називають самих окупантів, які на собі здійснюють транспортування необхідного. Вони інколи долають відстань понад 20 кілометрів зі значним навантаженням. Для логістики також залучають НРК, але не масово.

Стабілізація фронту: що це означає?

Головний сержант 12 бригади "Азов" розповів, що вдалося стабілізувати лінію фронту. Він пояснив, що цей термін передбачає максимальну зачистку ворожих сил, яким вдалося проникнути у другий ешелон української оборони.

Виявляємо в тих населених пунктах, посадках, куди він зміг пройти. Проводимо ударно-пошукові дії, повністю зачищаємо. Так було з Золотим Колодязем (село у Покровському районі – 24 Канал), де за певний період ми взяли у полон майже 30 бійців окупаційної армії,

– озвучив Шелепйонок.

Після зачистки другого ешелону, здійснюються виставлення позицій, їх утримання і нарощення результатів, спроби знищити противника вже у глибині окупованої ним території. Основні завдання полягають у тому, аби не дати росіянам сформувати наступальні групи й рухатись далі.

