Фіксується перегрупування підрозділів на цей напрямок для підсилення частин 2 та 51 ЗВА. Зокрема, у смузі 2 ЗВА вже введені у бій підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ Росії, а у смузі 51 ЗВА – підрозділи та штурмові групи 60 окремого мотострілецького батальйону, відомого під назвою "Сомалі". Про це пише Костянтин Машовець.

Що замислило російське командування?

Хто забув, то нагадаю, що на цьому напрямку військам зразу двох російських армій та засобам їхнього підсилення протистоїть один український 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ та декілька приданих йому підрозділів. Командує ними бригадний генерал Євген Ласійчук.

Станом на зараз ситуація на напрямку залишається достатньо складною. Противник перегрупував сюди також декілька підрозділів Центру перспективних технологій "Рубікон", які намагаються перенести (сформувати) свою "кілзону" якомога глибше над бойовими порядками 7 корпусу ДШВ.

Для цього ворог активно використовує північно-західні райони Покровська, а саме – промислові зони та висотні будинки, у яких розміщує своє обладнання та пункти запуску БпЛА. Це суттєво скорочує їм час до підльоту до українських військ й відповідно, сприяє зростанню ефективності ворожих дронів по передньому краю українських сил і їхньому найближчому тактичному тилу.

По суті, противник перед своєю активізацією намагається пробити в корпусній "стіні дронів" своєрідний пролом, а також за допомогою груп БпЛА не тільки серйозно ускладнити матеріально-технічне забезпечення підрозділів 7 корпусу, а й прикрити з повітря штурмові дії власних піхотних військ.

Також фіксуються активні спроби росіян переміщати з боку Селидового та через Мирноград у південо-східну частину Покровська бойову техніку та накопичувати її там, користуючись особливостями рельєфу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

ЗСУ контратакують ворога

Наскільки я розумію, командуванню 7-го корпусу ДШВ ЗСУ поки що успішно закінчує формування та розгортання свого корпусного комплекту військ і одночасно з цим веде хоча й запеклі, але результативні оборонні бої з чисельнішим противником у своїй смузі відповідальності.

Ба більше, частинам та підрозділам корпусу навіть вдається час від часу результативно контратакувати противника, який наступає. Наприклад, нещодавно підрозділи 7 КШР здійснили кілька успішних пошуково-рейдових дій в районі на захід від Родинського та біля Вільного та завдали результативного вогневого ураження по підрозділах російської 76 ДШД.

За інформацією з напрямку, зараз головні зусилля командування українського корпусу концентруються на двох основних питаннях:

ефективність управління боєм;

необхідність підвищення взаємодії на всіх рівнях.

Фокус в обороні командуванням корпусу зараз зосередило саме на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Противник активно використовує місто для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, а також – для укриття та розміщення своїх груп БпЛА, що суттєво ускладнює логістику українських підрозділів.