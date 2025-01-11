Залишилось одне місце, але воно гірше Криму: де росіяни ремонтують військові кораблі

Росіяни повністю припинили ремонт своїх військових кораблів на потужностях в анексованому Криму. Адже бояться ударів українських дронів.

Що допомогли окупантам зробити правильні висновки й остаточно відмовитися від ремонту військових кораблів у Криму та де тепер ворог лагодить свої судна, про це 24 Каналу розповів речник ВМС, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

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Де тепер ворог лагодить судна

Речник ВМС зазначив, що зараз російським загарбникам фактично ніде ремонтувати свої військові кораблі. У росіян залишається один пункт базування, де є ремонтні спроможності – Новоросійськ. Проте він й близько не стоїть з ремонтними й суднобудівними заводами в Криму, які Росія вкрала внаслідок анексії півострова.

Ми довго доводили росіянам, що вони не можуть використовувати Крим для ремонту своїх кораблів,

– зауважив Плетенчук.

Однак перш ніж зрозуміти це, противнику треба було втратити малий ракетний корабель "Аскольд" на заводі в Керчі, який було знищено буквально перед його спуском на воду, а також кілька одиниць великих десантних кораблів. Лише після цього окупанти нарешті зробили висновки.

Чи зменшилася активність російського флоту у Чорному морі

Протягом останнього тижня Росія не виводила свої кораблі у Чорне море. Зі слів речника ВМС, це ще один правильний висновок, який зробила Росія. Адже для російського флоту вкрай небезпечне перебування в акваторії Чорного моря.

Рік тому окупанти втратили кілька одиниць поспіль, що було доволі боляче. Адже це були різні класи серйозних одиниць, зокрема ракетний катер, черговий ВДК й патрульний корабель. Це взагалі серйозний іміджевий та технічний удар,

– мовив капітан 3 рангу.

Завдяки ефективній роботі українських Сил оборони бойові кораблі покинули Крим та перебазувалися у Новоросійськ, що обмежує їхні виходи в море.

Російський флот фактично припинив виконувати свої функції. Зокрема йдеться про охорону водного району, забезпечення безпеки цивільного судноплавства, патрулювання, супровід та бойові операції. Більшість цих завдань противник переклав на авіацію.

До слова, українські морські дрони "Магура" в ніч на 31 грудня знищили два російські вертольоти над Чорним морем. Це призвело до зменшення кількості вильотів ворога.