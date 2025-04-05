На Херсонщині російські військові відмовляються від мобільного зв'язку

Командування 14-го армійського корпусу російської армії наказало всім підрозділам відмовитися від мобільного зв'язку. Окупанти повинні зробити це до 15 квітня.

Відтепер зв'язок буде лише провідним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців та кримських татар "Атеш".

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Чому росіяни відмовляються від мобільного зв'язку

За даними агента "Атеш" зі складу 80-ї мотострілецької бригади, причиною відмови окупантів від мобільного зв'язку є значні втрати через дії українських засобів радіоелектронної розвідки. Це пов'язано з тим, що вони дозволяють точно визначити координати та завдавати ударів по штабах і позиціях російської армії.

В "Атеш" зазначають, що довгий час цю проблему ігнорували, але зараз кількість успішних влучань зросла в рази. Однак, тепер управляти військами стало складніше і через це багато офіцерів невдоволені таким рішенням.

Що не менш важливо, окупанти також втратили останню можливість спілкуватися зі своїми сім'ями, що досить негативно впливає на їхній моральний стан.

Додамо, що раніше в партизанському русі розповіли, що командування ворожої армії продовжує віддавати накази на штурми на островах Дніпра в Херсонській області, не шкодуючи особового складу. Внаслідок цього у районі острова Голубів Лиман нещодавно загинуло 26 окупантів, ще 20 отримали поранення.