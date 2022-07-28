Окупанти відновили штурм біля Авдіївки та Пісків, але провалилися і відійшли

Російські війська намагались відновити штурм на Авдіївському напрямку. ЗСУ дали відсіч загарбникам, тож вони без успіху відійшли.

ЗСУ відбили наступ на Авдіївку та Піски

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 28 липня. Також окупанти біля Пісків одяглися у форму ЗСУ і намагалися штурмувати наше військо.

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На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов,

– йдеться у зведенні.

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На Слов'янському напрямку російські окупанти вели вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Також окупанти здійснили безуспішну спробу розвідки боєм і зазнали втрат біля Бражківки.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи ворога не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов'янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.

Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.

В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися дізнатися позиції наших військ.

У Генштабі додали, що ворогу частково вдалось покращити тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Однак, зазнали невдачі спроби росіян провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір'я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.

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