Цинізм зашкалює: на форумі у Петербурзі похвалилися краденою мелітопольською черешнею

17 червня 2023, 07:25
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На міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі створили стенди з окупованими територіями України. Власне, поблизу них гостям роздавали крадену мелітопольську черешню.

Про це повідомили російські ЗМІ. Представники окупаційної влади Запоріжжя пропонували продукт, який представили як "вирощений в Росії", передає 24 Канал.

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На форумі вихваляються краденою черешнею

На фото можна побачити черешню, упаковану в червоно-білі коробки та біло-зелені картонні контейнери у формі склянки. На пакуванні можна роздивитися написи "відбірна черешня", "екопродукт", "мелітопольська черешня" та "вирощено в Росії".

Видно, що організатори заходу пишаються "трофейним" українським урожаєм. 

На ПМЕФ роздають мелітопольську черешню / Фото росЗМІ

Путін на форумі видав чергову порцію маячні: коротко

  • Бункерний дід на економічному форумі розповів про якісь абсолютно фантастичні "втрати" України у війні. Він сказав, що ці втрати буцімто "складаються як 10 до 1".
  • Крім того, він також дозволив собі розкидатись образами в сторону президента України Володимира Зеленського. Так, Путін назвав його "ганьбою єврейського народу".
  • Путін вигадав байку про нібито "знищення 5 комплексів Patriot під Києвом". Президент Росії пригрозив, що нібито може "натиснути на кнопку" та знищити будь-яку будівлю в центрі української столиці.
  • Кремлівський диктатор також заявив, що перші ядерні заряди вже нібито доставлені на територію Білорусі. Також Путін вкотре згадав про питання створення "санітарного кордону" в Україні, якщо атаки на Росію "будуть тривати".

Автор: Анна Романюк