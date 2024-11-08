Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону

Росіяни почали використовувати безпілотники-приманнки для атак по Україні. Ці дрони імітують "Шахеди" та намагаються здолати систему ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал CNN. Зазначається, що зараз безпілотники-приманки становлять майже половину всіх російських БпЛА, випущених по Україні.

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Як росіяни використовують дрони-приманки

Російські війська здійснюють майже постійні атаки безпілотників на українські міста. За словами Зеленського, Росія зараз застосовує для ударів по Україні вдесятеро більше "Шахедів", ніж восени 2023 року.

Тепер ворог почав використовувати також безбоєголовні безпілотники-приманки, щоб подолати протиповітряну оборону України.

Безпілотники-приманки несуть надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу. Вона імітує боєголовку іранського дрона Shahed-136,

– повідомив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Таким чином дешевші безпілотники заплутують українську протиповітряну оборону, яка може збивати дрони-приманки замість тих, що несуть смертоносну боєголовку.

До слова, в ніч на 8 листопада Київщина вчергове опинилася під атакою безпілотників. Згодом стало відомо, що уламки ворожих дронів пошкодили високовольтні мережі, а домівки довелося перевести на резервне живлення.