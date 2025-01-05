Росія почала використовувати менше бронетехніки для штурмів: в ISW назвали причину

Останніми тижнями окупанти використовують дедалі менше бронетехніки під час штурмових дій на найбільш активних ділянках фронту. Також російські загарбники все частіше застосовують електроскутери, мотоцикли та квадроцикли на Сході.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW – американський Інститут вивчення війни.

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Окупанти використовують менше бронетехніки

Протягом останніх тижнів російські загарбники використовували менше бронетехніки під час штурмів.

Можливо, для збереження цих транспортних засобів, оскільки радянські запаси скорочуються,

– зазначили в ISW.

Аналітики зауважили, що за даними українських військових джерел, окупанти використовують менше бронетехніки. Окрім того, здійснюють менше механізованих нападів на Курахівському напрямку після значних втрат транспортних засобів у жовтні й листопаді 2024 року.

Речник однієї з бригад, яка діє на Курахівському напрямку, 3 січня заявив, що впродовж останніх кількох тижнів ворог перейшов на використання в основному піхоти для проведення штурмів. Бронетехніку використовує лише як вогневу підтримку піхотних атак.

Раніше, 31 грудня, у NYT з посиланням на українського полковника писали, що окупанти все частіше використовують електричні скутери, мотоцикли та квадроцикли під час нападів на Сході. Можливо, це частина поточних російських зусиль щодо компенсації втрат бронетехніки.

Також в ISW зазначили, що ворожі напади біля середніх міст, таких як Курахове та Покровськ, можуть бути менш сприятливими для механізованих нападів росіян, аніж невеликі населені пункти та відкриті поля, де окупанти наступали протягом більшої частини 2024 року.

Російські війська можуть використовувати менше бронетехніки на Курахівському та Покровському напрямках, якщо намагатимуться переозброїти передові частини та з'єднання. Окрім того, якщо російське військове командування не захоче відводити частини на відпочинок та відновлення і ризикує ще більше сповільнити просування на пріоритетних ділянках фронту,

– наголосили аналітики.

Також в Інституті вивчення війни зауважили, що українські захисники знищили або пошкодили понад 3000 російських танків і майже 9000 бойових броньованих машин у 2024 році.

Аналітики додали, що поточні темпи виробництва бронетехніки й танків у Росії вказують на те, що втрати, ймовірно, будуть непомірними в довгостроковій перспективі. Особливо в тому, що агресор продовжує скорочувати свої запаси радянської епохи.

"Здається дедалі менш імовірним, що російські військові до 2025 року зможуть утримати нинішній щорічний рівень втрат бронетехніки у майже 9000 одиниць. Цей показник майже втричі перевищує річний рівень втрат за перші два роки повномасштабної війни", – підкреслили в ISW.