Росіяни частіше використовують дрони на волоконно-оптичному кабелі, – ISW

Російська армія все частіше використовує дрони, керовані через волоконно-оптичний кабель. Такі безпілотники дозволяють росіянам обходити засоби радіолектронної боротьби України.

За інформацією речника однієї з українських бригад, ці дрони застосовують по всій лінії фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Що відомо про оптоволоконні дрони

Росіяни активно застосовують дрони на волоконно-оптичному кабелі, однак, їхнє застосування не є систематичним. Варто зазначити, що оптоволоконні безпілотники є повільнішими та менш маневровими, ніж FPV-дрони, що робить їх більш вразливими для стрілецької зброї.

За даними Інституту вивчення війни, російські пропагандисти кажуть, що росіяни першими успішно інтегрували такі технології в бойові дії в Україні. Проте там попереджають, що найближчим часом українські військові також можуть розробити подібні технології.

Зазначимо, що в Україні вже протестували FPV-дрони, які керуються через волоконно-оптичний кабель, а українські виробники представили понад 10 моделей таких безпілотників. Деякі моделі дронів можуть нести до 3 кілограмів бойового снаряда.