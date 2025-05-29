"Плащі-невидимки" у росіян: у "Хартії" розповіли про останні хитрощі окупантів

Російські військові на фронті використовують "плащі-невидимки", яких не видно в тепловізори. У такий спосіб вони маскують свої переміщення.

Командир 13 бригади НГУ "Хартія" полковник Максим Голубок із позивним "Альтаїр" у розмові з 24 Каналом поділився, що ворог часто вдається до таких методів маскування.

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Про застосування росіянами "плащів-невидимок"

Окрім "плащів-невидимок" для маскування своїх переміщень, за словами "Альтаїра", окупанти також використовують засоби радіоелектронного придушення.

Між собою в нас багато таких прикладів, коли група переміщується з двома засобами в голові й у хвості групи,

– наголосив він.

Але українські військові шукають можливість для того, щоб виявляти такі групи на відстані для їх знищення.

Нагадаємо, що втрати російської армії станом на 29 травня становлять майже 985 тисячі вбитими й пораненими.

Про російську тактику

Максим Голубок розповів, що росіяни застосовують комбінований підхід до розв'язання завдань. Вони використовують бронетехніку, яка "зашивається мангалами".

Вони думають, що це буде захищати її від наших дронів,

– зазначив боєць.

Також окупанти використовують мотоциклетні підрозділи коштом масованого застосування їх на напрямках. Третя хвиля – це безпосередньо малі піхотні групи, які шляхом просочування намагаються знайти якісь слабкі місця в українській обороні, щоб потім завдати удару.

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