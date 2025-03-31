Окупанти використовують "печерні" танки Т-55: Трегубов пояснив, навіщо

Росіяни нерідко застосовують старе радянське озброєння для атак на українському фронті. Зокрема, танки Т-55.

В ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов розповів, що ворог використовує танки на окремих напрямках, але у незвичний спосіб, передає 24 Канал.

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Росіяни витягли зі складів старі Т-55

За словами майора, вчора з Покровського напрямку надійшла інформація про широке використання окупантами танків Т-55.

"Це реально дуже старий танк. Але ворог намагається його якось переобладнати для перевезення десанту. Це абсолютно не властива цій машині концепція, бо вона дуже тісна", – пояснив Трегубов.

Водночас він уточнив, що ці танки слугують для окупантів автомобілями, на які можна сідати і швидко перетинати певну ділянку місцевості, щоб зайти українським військам у тил та для, щоб якось прориватися.

Нагадаємо, що Росія кидає цивільні автомобілі "Жигулі" для штурмів через значні втрати бронетехніки.