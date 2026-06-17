Це важче виявити: в "Азові" розповіли про тактику Росії останнім часом

Росіяни попри те, що не мають нині серйозних переваг на фронті, продовжують намагатися просочуватися крізь лінію фронту. Проте українські сили мають засоби, щоб зупинити їх.

Офіцер 12 бригади "Азов" НГУ з позивним "Культура" розповів 24 Каналу, що ворог використовує на фронті вже апробовану раніше тактику. Однак останнім часом з'явилися певні відмінності у діях окупантів.

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З якою метою відбувається інфільтрація ворожих груп?

Офіцер "Азову" зазначив, що ворог намагається використовувати малі піхотні групи і просочуватися ними крізь українські позиції, заходити глибше в тил. Їхнє завдання, зокрема, інформувати про переміщення українських сил, їхні маршрути, кількість особового складу для того, щоб потім ворожі безпілотні системи могли відпрацьовувати по наших позиціях.

Це переважно тактика просочування і перекриття наших логістичних маршрутів, але не самими групами, а безпілотними системами. А групи тут працюють більше як інформатори,

– пояснив він.

Водночас, за словами "Культури", бувають різні випадки. Нещодавно росіяни намагалися здійснити мотопіхотний штурм. Вони спробували просунутися на мотоциклах у напрямку Нового Шахова. І така сама спроба була біля Родинського і Водянського.

Яку тактику застосовує нині противник: дивіться відео

Оскільки українські сили активно використовують дрони для ураження ворога, він вже тривалий час не застосовує важку техніку.

"Направду, ми вже досить давно не бачили колон російської техніки. Останній раз це було поблизу Щербіновки. Тоді рухалися дві колони по вісім – одинадцять одиниць техніки. Це було дивовижне видовище, коли наші FPV-дрони знищували цю техніку. Проте сьогодні ворог більше інфільтрується малими піхотними групами. Відповідно, особовий склад противника розосереджується, тому його важче виявити", – наголосив офіцер 12 бригади "Азов".

12 бригада "Азов" проводить збір на НРК-платформи, які допомагають більш непомітно та декілька разів на добу завозити на позиції БК, воду, евакуювати поранених. Також НРК дозволяють мінувати певні логістичні маршрути, щоб не дати змогу ворогу просуватися. Долучитися до збору можна за цим посиланням.

Саме тому, за його словами, на ураження окупантів потрібно більше дронів, їх важче контролювати. Доводиться допрацьовувати піхотою чи розвідгрупами. А це досить серйозний і важко організований обсяг роботи, і тут допомагають НРК.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, росіяни нещодавно досягли тактичних успіхів на Костянтинівському напрямку. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець вказав, що штурм міста здійснювали дві великі тактичні групи – "Бахмут" і "Дзержинськ". Їхні передові підрозділи перебували на відстані двох кілометрів. "Бахмут" просунувся від Ступочок через Новодмитрівку, захопивши її південну частину. Також росіянам вдалося зайти у північно-східну частину Костянтинівки.