Росія використовує "смішну" технологію Другої світової для форсування річок на Курщині, – Forbes

Російські військові використовують технологію Другої світової війни, щоб перетинати річки в Курській області. Окупанти навалюють дерев'яні настили на БТР та скочують їх у річку, використовуючи як мости.

Під час Другої світової деякі армії, зокрема британська, прикріплювали металеві прольоти до верхньої частини шасі танків і використовували отримані "смішні мости" для швидкої переправи через проломи, що зупиняли транспортні засоби на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про технологію росіян

У матеріалі для видання оглядач Девід Екс каже, що в Курській області Росії російські повітряно-десантні війська розгортають модифіковані десантні машини БТР-Д у такий самий спосіб, як і за часів Другої світової. Вони "навалюють те, що схоже на дерев'яну підлогу", на 13-тонні гусеничні машини та скочують їх у річки.

За словами Екса, імпровізовані поверхні машин занурюються у грязьові русла річок та виконують функцію мостів. Він додає, що БТР-Д є найбільш активними на західному краю Курського виступу.

Російським військовим для того, щоб атакувати українські Сили оборони в селі Дар'їно та навколо нього, потрібно перетнути річку Снагость. Однак, українці обстрілюють цивільні мости та будь-які звичайні чи понтонні прольоти, які будують російські інженери.

Окрім цього, вони також націлюються на спеціально побудовані росіянами мостові транспортери. Попри те, що БТР-Д є вразливими до українських мін, ракет, безпілотників та артилерії, вони досить швидкі та здатні розвивати швидкість на дорозі близько 40 миль на годину.

З листопада українці підбили принаймні два БТР-Д. Однак, саморобні машини не раз допомагали російським військам переправлятися через річку Снагость і починати боротьбу за територію навколо Дар'їно,

– каже Девід Екс.

Він також зазначає, що за характеристиками БТР-Д є менш вразливими, ніж постійні мости чи повільні інженерні машини.